محليات

الحدود الشمالية.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لترويجه "الإمفيتامين"

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة
الحدود الشمالية.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لترويجه "الإمفيتامين"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الحدود الشمالية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر

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