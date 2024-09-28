بمليون دولار.. اتفاقية تعاون "سعودي- أممي" لدعم العمل الإنساني في السودان

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.