أمير تبوك: استضافة كأس العالم في السعودية حلم كان بعيدًا واليوم أصبح واقعًا قريبًا

ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الدعم الكريم واللامحدود الذي حظي به ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وفي التفاصيل، قال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي بمناسبة تسليم المملكة العربية السعودية رسميًا ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034 وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس: الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل القيادة الحكيمة -أيدها الله - مكّنه من تحقيق نقلات كبيرة وتطور مستمر لهذا القطاع الحيوي والمهم، وأصبحت المملكة واجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية، وأثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الدولية.
وأضاف الأمير فهد بن سلطان: «استضافة كأس العالم في السعودية كان حلمًا بعيدًا بالنسبة لى شخصيًا بحكم عملي سابقًا في المجال الرياضي، واليوم أصبح واقعًا قريبًا، نعيش فيها لحظات تاريخية يفتخر فيها جميع أبناء المملكة العربية السعودية، ونجني ثمرة الاهتمام والتمكين من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قِبل سمو ولي العهد، كما يعكس ذلك الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية المملكة 2030».
وأشاد أمير تبوك بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وكذلك القائمين على ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 .
وفي ختام تصريحه سأل المولى عز وجل أن تكلل جهود المملكة باستضافة أهم حدث رياضي على مستوى العالم بالنجاح، ليرى العالم إمكانات وقدرات الوطن وأبنائه في ظل دعم القيادة الرشيدة -رعاها الله-.