محليات

أمير تبوك: استضافة كأس العالم في السعودية حلم كان بعيدًا واليوم أصبح واقعًا قريبًا

نوَّه بالدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل القيادة الحكيمة