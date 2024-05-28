"إنسان" تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA"

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA".
وكان قد نظم المعرض برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وفعّلت الجمعية مشاركتها بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، واستعرضت المبادرات والخدمات التي تقدمها للمستفيدين وبرامج التمكين التي تساهم بنقل الأبناء من الرعوية إلى المنتجة.
وعروض مرئية عن مشروعات الجمعية التنموية، والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للأسر المستفيدة، عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض، وأثر ذلك في نجاحهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.
ووقعت جمعيتا "إنسان" و"الروضتين" للخدمات الإنسانية، خلال المشاركة اتفاقية تعاون، تهدف إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات بين الطرفين، إضافة إلى توزيع المطبوعات والمطويات التعريفية.
وشاهد الزوار العروض التقدمية وممارسات الجمعية في مسارات التمكين والبرامج التأهيلية والتدريبية، والرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الموسمية وغيرها.
وشهد جناح "إنسان" إقبالاً مكثفاً من الحضور؛ حيث استقبل مدير عام الجمعية محمد المحارب، عدداً من الشخصيات وقيادات جمعيات الأيتام، وأمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة الدكتور خالد الحسن.
ونوّه زوار ركن "إنسان" بتجربة الجمعية في مجال رعاية الأيتام وممارساتها الريادية في تمكين المستفيدين بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة.