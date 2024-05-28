"إنسان" تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA"

وشهد جناح "إنسان" إقبالاً مكثفاً من الحضور؛ حيث استقبل مدير عام الجمعية محمد المحارب، عدداً من الشخصيات وقيادات جمعيات الأيتام، وأمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة الدكتور خالد الحسن.