خلال شهر.. عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ14.7 ألف لاجئ بمخيم الزعتري

وراجع عيادات الطب العام 4906 حالات، وعيادة الأطفال 2705 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسوية 1522 مراجعة، و926 حالة في عيادة الباطنية، فيما تلقى 801 شخص العلاج في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، واستقبلت عيادة الطوارئ 1222 حالة، وعيادة الأسنان 450 حالة، وعيادة اللقاحات 217 حالة، فيما راجع 445 حالة في عيادات الأمراض المزمنة، و30 حالة في عيادات التغذية والرعاية الصحية، فيما استفاد 1480 شخصًا من قسم المختبر والاشعة، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية التي سجلت في الصيدلية 11386 وصفة.