"الحقيل": "البلدية والإسكان" طرحت 11 ألف فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأضاف: "بهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلي، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال ما تقدمه الوزارة من جهود عدة، ونماذج عمل حديثة، تتواكب مع متغيرات الأعمال، وتتيح فرصًا وظيفية جديدة، تعزز من رفع نسبة التوطين ومشاركة المرأة، وكذلك تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته في أسرع وقت".