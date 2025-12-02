خبراء: مصانع المستقبل تُسرّع التحول الذكي وتكشف جاهزية المصانع السعودية رقمياً

وأكد الخبيران أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مركزيًا في تقييم وتشغيل المصانع الحديثة، بدءًا من تحليل البيانات والتنبؤ بالأعطال، ووصولًا إلى تحسين الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، مشيرين إلى أن ما كان يُعدّ مستقبلًا بعيدًا، أصبح اليوم واقعًا فعليًا تبنّته المصانع السعودية بدعم مباشر من الوزارة.