بالفيديو.. تفاعل وحماس الحضور في فعالية "أذكى"

وتستهدف الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ ليشهدوا عروضًا استثنائية تجمع ما بين التفكير والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية تحقّق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة.