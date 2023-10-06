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بالفيديو.. تفاعل وحماس الحضور في فعالية "أذكى"
تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
شهدت فعالية الطريق إلى "أذكى" التي تنظّمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، التي انطلقت اليوم؛ تفاعلًا كبيرًا وحماسًا من الحضور.
وتعدّ الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، وذلك في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.
وتستهدف الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ ليشهدوا عروضًا استثنائية تجمع ما بين التفكير والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية تحقّق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة.