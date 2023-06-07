انطلاق العمل بالتوسعة الجديدة لمركز صحي "باب جبريل" خدمةً لزوّار المسجد النبوي

وأوضح تجمُّع المدينة الصحي أن السعة السريرية في المنطقة الصفراء بالمركز تضاعفت من 3 إلى 9 أسرّة، وذلك لمعاينة الحالات الخفيفة والمتوسطة فيما تمّت زيادة السعة السريرية في المنطقة الحمراء من 1 إلى 4 أسرّة لتقدم الخدمات الصحية للحالات الخطيرة والحرجة، إضافة غرفة العزل، والمختبر، واستحداث المكاتب الإدارية، وغرفتين للخدمات المساندة، وصالات انتظار تتسع لأكثر من 30 مستفيداً، وأيضاً استحداث عدد من دورات المياه لخدمة المراجعين.