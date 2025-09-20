القبض على مهربين ومروّجين في الشرقية وعسير والمدينة وضبط كميات من الحشيش و الامفيتامين والقات

تواصل الجهات الأمنية دورها في حماية المجتمع وتعزيز أمنه عبر رصد وضبط مروّجي المواد المخدرة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفي هذا السياق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه (3) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(4,005) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم (9,984) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وفي منطقة المدينة المنورة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الهيروين المخدر، وأُوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.