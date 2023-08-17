رئيسة أثيوبيا ورئيس الوزراء يستقبلان أمين رابطة العالم الإسلامي

وقد رحّب دولةُ رئيس الوزراء بالوفد الزائر، فيما جرت مناقشةُ الجهود المعزِّزة للوعي الديني والفكري والوعي المجتمعي بشكل عام في مواجهة أفكار التطرف أياً كان مصدرها حول العالم، مع التأكيد على الدور المهم للقيادات الدينية بمختلف أديانها في هذا الشأن.