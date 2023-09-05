"تعليم مكة" يتخلى عن مبنييْن مستأجريْن ويضم مدرسة مسائية إلى صباحية

لتحقيق الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية ورفع الكفاءة التشغيلية وكفاءة الإنفاق؛ أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، قرارًا بالتخلص من المباني المستأجرة والمدارس التي تعمل في الفترة المسائية.
وتفعيلًا لمبادرة مكة نحو مدارس واعدة؛ تم ضم طالبات الابتدائية 115، مع طالبات الابتدائية 53، بميزانية 18 فصلًا دراسيًّا، وكذلك ضم طالبات الابتدائية 77 مع طالبات الابتدائية 15، بميزانية 14 فصلًا دراسيًّا؛ وبذلك يتم التخلص من مبنييْن مستأجرين وتسليمهما لملاكها، وجرى تحويل طالبات ابتدائية خولة بنت عاصم؛ للعمل في الفترة الصباحية مع طالبات الابتدائية 22.
ومن مكتسبات هذه القرارات: التخلص من عدد (2) مبنى مستأجر، والتخلص من مدرسة مسائية، وتحويل طالباتها للعمل في الفترة الصباحية، وإيجاد بيئات تعليمية آمنة للطالبات، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق.. واستفاد من القرار 1693 طالبة، يشغلن (54) فصلًا دراسيًّا.