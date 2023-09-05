"تعليم مكة" يتخلى عن مبنييْن مستأجريْن ويضم مدرسة مسائية إلى صباحية

وتفعيلًا لمبادرة مكة نحو مدارس واعدة؛ تم ضم طالبات الابتدائية 115، مع طالبات الابتدائية 53، بميزانية 18 فصلًا دراسيًّا، وكذلك ضم طالبات الابتدائية 77 مع طالبات الابتدائية 15، بميزانية 14 فصلًا دراسيًّا؛ وبذلك يتم التخلص من مبنييْن مستأجرين وتسليمهما لملاكها، وجرى تحويل طالبات ابتدائية خولة بنت عاصم؛ للعمل في الفترة الصباحية مع طالبات الابتدائية 22.