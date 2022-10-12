"ذيب لتأجير السيارات" تفتتح فرعها الجديد بـ"صناعية الشمال" في الرياض

شركة ذيب لتأجير السيارات، تعد إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حالياً، إلى أكثر من 24 ألف مركبة.