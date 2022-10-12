"ذيب لتأجير السيارات" تفتتح فرعها الجديد بـ"صناعية الشمال" في الرياض

افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعًا جديدًا، ليضاف إلى شبكة فروعها، وذلك في حي القيروان، بمدينة الرياض، «صناعية الشمال»، على طريق الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، حيث يأتي افتتاح الفرع الجديد تعزيزاً لفروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتماشياً مع الخطط الإستراتيجية للشركة.
وتقوم الإستراتيجية التوسعية لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، على الانتشار في مناطق المملكة كافة، وذلك لتلبية رغبات عملائها، الذين يمثلون شرائح وقطاعات المجتمع المختلفة، من قطاع حكومي وقطاع خاص، بجانب الأفراد في مختلف المدن والمحافظات، إضافة إلى المطارات الدولية والإقليمية داخل المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، صرّح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «ذيب لتأجير السيارات»، محمد عثمان القاضي: "يمثل فرع الشركة الجديد في حي القيروان بـ«صناعية الشمال»، في الرياض، إضافة جديدة لشبكة فروعنا المنتشرة بمدن المملكة ومحافظاتها، وجاء اختيار موقع الفرع على ما يتميز به لخدمة زوّار صناعية الشمال، حيث يرتبط أيضاً بشوارع رئيسة، الأمر الذي يلبي حاجة قطاع كبير من عملائنا بمختلف فئاتهم".
شركة ذيب لتأجير السيارات، تعد إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حالياً، إلى أكثر من 24 ألف مركبة.