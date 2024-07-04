"القيادة" تهنئ "بايدن" بذكرى يوم الاستقلال و"خادم الحرمين" يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس بايدن معبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.