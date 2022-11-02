عابرة وكاتمة وماطرة ما الفرق بينها؟.. "الزعاق" يوضّح أنواع السحب وأماكن تأثيرها

وأوضح الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن السحب العابرة سحبٌ صيفية تعبر السماء من الجهة الشرقية إلى الغربية، أما السحب الكاتمة فهي سحبٌ صيفية متوقفة ترفع درجات الحرارة لمعدلات عالية، والسحب الماطرة هي التي تأتي من الجهة الشمالية الغربية.