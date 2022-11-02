عابرة وكاتمة وماطرة ما الفرق بينها؟.. "الزعاق" يوضّح أنواع السحب وأماكن تأثيرها

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن هناك تقسيمات للسحب، منها: العالية والمتوسطة والمنخفضة، ولكل قسمٍ من تلك الأقسام أخرى فرعية، والعامة يقسّمونها إلى سحب عابرة وكاتمة وماطرة.
وأوضح الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن السحب العابرة سحبٌ صيفية تعبر السماء من الجهة الشرقية إلى الغربية، أما السحب الكاتمة فهي سحبٌ صيفية متوقفة ترفع درجات الحرارة لمعدلات عالية، والسحب الماطرة هي التي تأتي من الجهة الشمالية الغربية.
وأضاف، السحب الماطرة غالباً تأتينا من إفريقيا وبحر العرب فتقطع مسافات طويلة وتنقل لنا الغبار المخصب والرطوبة النقية، وتؤثر في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا ومعظم بلدان الخليج، فيما تؤثر السحب الماطرة القادمة من بحر العرب على سلطنة عُمان والإمارات واليمن وجنوب المملكة.