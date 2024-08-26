تجريبياً غداً ورسمياً 29 أغسطس.. "مركز طلبات التأشيرة الصينية" ينطلق بالرياض

أعلنت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، افتتاح مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في الرياض.
وأوضحت السفارة، في بيان، أنه "من أجل تقديم خدمة أفضل وتزويد المتقدمين بشروط أكثر ملاءمة لتقديم طلب التأشيرة وخدمات الشهادات القنصلية الأكثر كفاءة، فإنه اعتباراً من 27 أغسطس 2024، يقبل مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، طلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية".
ويفتح مركز تقديم طلبات التأشيرة أبوابه للتشغيل التجريبي من 27 إلى 28 أغسطس 2024؛ حيث لن يتم فرض أي رسوم خدمة خلال فترة التشغيل التجريبي، وسيبدأ عمله رسمياً في 29 أغسطس 2024، ولن تقبل سفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية طلبات التأشيرة بشكلٍ مباشرٍ من حاملي جوازات السفر العادية الأجنبية بدءاً من 29 أغسطس 2024.