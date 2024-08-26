تجريبياً غداً ورسمياً 29 أغسطس.. "مركز طلبات التأشيرة الصينية" ينطلق بالرياض

وأوضحت السفارة، في بيان، أنه "من أجل تقديم خدمة أفضل وتزويد المتقدمين بشروط أكثر ملاءمة لتقديم طلب التأشيرة وخدمات الشهادات القنصلية الأكثر كفاءة، فإنه اعتباراً من 27 أغسطس 2024، يقبل مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، طلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية".