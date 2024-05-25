محليات

60 متطوعًا ومتطوعة بالهلال الأحمر لخدمة حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر

يساعدون كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة ويتولون إنهاء إجراءات دخولهم
60 متطوعًا ومتطوعة بالهلال الأحمر لخدمة حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر

شارك 60 متطوعًا ومتطوعة تابعين لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة منفذ جديدة عرعر البري لأداء مناسك الحج.

وتَمَثل دور المتطوعين والمتطوعات بالفترة الصباحية والمسائية، في مساعدة كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى ركن توعوي وتثقيفي يقوم فيه المتطوعون بأخذ وفحص مؤشرات العلامات الحيوية للحجاج.

ويتواجد 3 فِرَق إسعافية بالمنفذ مجهّزة بأحدث المعدات لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين من ساحات مدينة الحجاج إلى مستشفى جديدة عرعر.

العراق
ضيوف الرحمن
الحدود الشمالية
هيئة الهلال الأحمر
مناسك الحج
موسم حج 1445هـ
منفذ جديدة عرعر البري

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