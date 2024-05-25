60 متطوعًا ومتطوعة بالهلال الأحمر لخدمة حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر

وتَمَثل دور المتطوعين والمتطوعات بالفترة الصباحية والمسائية، في مساعدة كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى ركن توعوي وتثقيفي يقوم فيه المتطوعون بأخذ وفحص مؤشرات العلامات الحيوية للحجاج.