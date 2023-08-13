تجمع الرياض الصحي يوضّح 3 أعراض لقِصَر النظر وطرق العلاج

أبرز تجمع الرياض الصحي الأول، أهم الأعراض المصاحبة لقِصَر النظر؛ لافتًا إلى أن قِصَر النظر عبارةٌ عن نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياءَ القريبة بوضوح؛ بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.
وأوضح التجمع أن أكثر الفئات عُرضة للإصابة بقِصَر النظر هم الأطفال ومَن هم في مرحلة البلوغ، ومن لديه تاريخ عائلي للمرض.
ومن أبرز الأعراض، وفق إنفوجرافيك نشره التجمع اليوم: صعوبة الرؤية للأشياء البعيدة، وصداع نتيجة إجهاد العينين، ورمش وفرك العينين باستمرار.
وتتمثل أبرز طرق التكيف والعلاج في لبس النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وجراحات تصحيح النظر.