تجمع الرياض الصحي يوضّح 3 أعراض لقِصَر النظر وطرق العلاج

أبرز تجمع الرياض الصحي الأول، أهم الأعراض المصاحبة لقِصَر النظر؛ لافتًا إلى أن قِصَر النظر عبارةٌ عن نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياءَ القريبة بوضوح؛ بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.