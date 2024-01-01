مصر.. منح "جمعية كفى" بمنطقة مكة "جائزة مكين" للمركز الأول

منح الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية بجمهورية مصر العربية، "جمعية كفى" بمنطقة مكة المكرمة، جائزة مكين عن المركز الأول كأفضل جمعية على مستوى دول الوطن العربي ‏في مكافحة التدخين، وجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل جهة في مجال التوعية في البيئات التعليمية، وذلك خلال حفل الجائزة العربية لمكافحة التدخين في دورته الأولى والذي أُقيم بالإسماعيلية. تسلم الجائزة ممثلو "كفى" عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف على برامج الإدمان الدكتور نواف عبد العزيز الحارثي، ومدير عام الجمعية إبراهيم أحمد الحمدان، وشاركت فيها 11 دولة عربية في مجموعة من المسارات، ومنها: أفضل الجمعيات غير الحكومية والعمل الصحفي والتطبيقات الذكية والأبحاث والأعمال العلمية، والتشريعات والإجراءات، والعمل الجرافيكي، والعمل القصصي والأدبي، والعمل المسرحي، والرسم، وجامعات بلا تدخين، وأفضل مشروع توعوي بالمدارس. ‏