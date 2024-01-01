مصر.. منح "جمعية كفى" بمنطقة مكة "جائزة مكين" للمركز الأول
منح الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية بجمهورية مصر العربية، "جمعية كفى" بمنطقة مكة المكرمة، جائزة مكين عن المركز الأول كأفضل جمعية على مستوى دول الوطن العربي في مكافحة التدخين، وجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل جهة في مجال التوعية في البيئات التعليمية، وذلك خلال حفل الجائزة العربية لمكافحة التدخين في دورته الأولى والذي أُقيم بالإسماعيلية. تسلم الجائزة ممثلو "كفى" عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف على برامج الإدمان الدكتور نواف عبد العزيز الحارثي، ومدير عام الجمعية إبراهيم أحمد الحمدان، وشاركت فيها 11 دولة عربية في مجموعة من المسارات، ومنها: أفضل الجمعيات غير الحكومية والعمل الصحفي والتطبيقات الذكية والأبحاث والأعمال العلمية، والتشريعات والإجراءات، والعمل الجرافيكي، والعمل القصصي والأدبي، والعمل المسرحي، والرسم، وجامعات بلا تدخين، وأفضل مشروع توعوي بالمدارس.
وأهدى رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داود الفايز الجائزة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - على دعمهم ورعايتهم للقطاع غير الربحي وتذليل جميع العقبات لإنجاح رسالة كفى السامية بأن تكون مدن المملكة خالية من السموم ، فيما شكر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الصحة على دعم الجمعية إداريًا وفنيًا كما شكر الإدارات التنفيذية ومنسوبي الجمعية على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمنطقة مكة، والتي تؤتي ثمارها سنويًا بآلاف من المعالجين والمقلعين وعشرات الآلاف من المستفيدين من برامج كفى التوعوية والمعارض التثقيفية.
يُشار إلى أن جمعية كفى تميزت في هذه الجائزة لتنوع برامجها وأنشطتها التي تخدم جميع فئات المجتمع من خلال الاتفاقيات والشراكات مع عدة جهات، حيث تُسهم في تفعيل جميع القطاعات وإقامة الفعاليّات التوعوية لمنسوبيها والمستفيدين منها كالقطاعات العسكرية والمدنية والمستشفيات وغيرها.