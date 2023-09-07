"خالد بن سلمان" يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي ويبحثان التنسيق في المجال العسكري

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.
كما حضره من الجانب الفرنسي رئيس مكتب الشؤون العسكرية للوزير الفريق الركن فانسان جيرو، ومستشار التصنيع للوزير كليمان لوغوييك، والمستشار الدبلوماسي للوزير فانسان براكوني، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.