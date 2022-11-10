محافظ المواصفات: الجودة مكّنت المملكة من تحقيق نجاحات مذهلة

أوضح محافظ هيئة المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن ما حققته المملكة من نتائج مذهلة وما وصلت إليه من تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2023، يعكس أهمية تطبيق الممارسات والمعايير العالمية لأنظمة الجودة.
وبيّن بمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف الخميس الثاني لشهر نوفمبر من كل عام، أهمية تبني القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتطبيقات الجودة، لضمان مأسسة وحوكمة جميع أعمال وخدمات تلك القطاعات، بما يساعد على تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تدعم تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.
وأعرب "القصبي" عن اعتزازه بما قدمته هيئة المواصفات السعودية بالتعاون مع شركائها من جهود وعمل دؤوب لترسيخ وتعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة في مختلف القطاعات، عبر تنفيذ استراتيجية الهيئة ومبادراتها النوعيّة لرفع الوعي المجتمعي بالجودة وتطبيقاتها.