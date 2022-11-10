محافظ المواصفات: الجودة مكّنت المملكة من تحقيق نجاحات مذهلة

وبيّن بمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف الخميس الثاني لشهر نوفمبر من كل عام، أهمية تبني القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتطبيقات الجودة، لضمان مأسسة وحوكمة جميع أعمال وخدمات تلك القطاعات، بما يساعد على تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تدعم تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.