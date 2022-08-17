أوقاف "الراجحي" تُنفذ برنامج توزيع التمور في المملكة

وكذا لما يحققه من نتائج إيجابية وأهداف نبيلة في التكافل الاجتماعي الذي يخدم الفقراء والمحتاجين بالجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وتمثله هذه الثمرة من وجبة رئيسة مهمة للأسرة؛ حيث ورد بالحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (بيت لا تمر فيه جياع أهله).