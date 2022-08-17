أوقاف "الراجحي" تُنفذ برنامج توزيع التمور في المملكة

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، برنامجها الخاص بتوزيع التمور داخل المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع 330 جمعية خيرية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تقدمها أوقاف الشيخ صالح الراجحي في جميع مناطق المملكة.
وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي: إن برنامج توزيع التمور يعد من البرامج الهامة التي تحرص إدارة الأوقاف على تنفيذها لما فيها من الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى، بإطعام المستفيدين بهذا الغذاء المهم.
وكذا لما يحققه من نتائج إيجابية وأهداف نبيلة في التكافل الاجتماعي الذي يخدم الفقراء والمحتاجين بالجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وتمثله هذه الثمرة من وجبة رئيسة مهمة للأسرة؛ حيث ورد بالحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (بيت لا تمر فيه جياع أهله).
وبيَّن "الراجحي" أنه تم خلال هذا البرنامج تسليم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة 400 طن تمور، بقيمة إجمالية بلغت (5.176.423) ريالاً؛ حيث تم تلبية طلبات واحتياجات الجمعيات الخيرية من التمور عن طريق البوابة الإلكترونية وفقًا للمعايير المحددة من إدارة الأوقاف.
وأشار "الراجحي" إلى أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف تتولى تنفيذ البرنامج بكل مراحله؛ لضمان تقديم التمور بأفضل صورة ابتداء من جني التمور وفرزها، مرورًا بالإشراف على مراحل التعبئة والتغليف في عبوات مناسبة الشكل والحجم، وصولاً لتوزيع هذه التمور على الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وتسليمها إلى الأسر المستفيدة.
واختتم تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها الدعوية والخيرية والاجتماعية في بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
كذلك قدم الشكر الجزيل لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على تدشينه لبرنامج توزيع التمور بمقر إمارة القصيم، ودعمه الدائم في جميع المجالات سواءً المجالات الزراعية أو المجالات الخيرية في منطقة القصيم.
وسأل المولى العلي القدير، أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.