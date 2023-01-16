"تقني تبوك" تُعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس

وقال المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي: إن مواعيد التسجيل ستكون بدءًا من 29/ 6/ 1444هـ، حتى 7/ 7/ 1444هـ، لبرامج البكالوريوس المسائي والدبلوم للمادتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.