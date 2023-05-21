"الموارد البشرية" تُسَجل مشاركة 8733 متطوعًا ومتطوعة في 646 فرصة تطوعية مع 300 جهة

وسجلت الوزارة مؤخرًا مشاركة 8733 متطوعًا ومتطوعة في 646 فرصة تطوعية مع 300 جهة، قدّم خلالها المتطوعون جهودهم على مدار 79924 ساعة تطوعية؛ في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.