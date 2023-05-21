"الموارد البشرية" تُسَجل مشاركة 8733 متطوعًا ومتطوعة في 646 فرصة تطوعية مع 300 جهة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في الإدارة العامة للعمل التطوعي- على دعم وتشجيع العمل التطوعي بتوفير فرص تطوعية متاحٌ التسجيلُ بها إلكترونيًّا عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والتي تسهم في الربط بين المتطوعين والجهات بسهولة وموثوقية عالية.
وسجلت الوزارة مؤخرًا مشاركة 8733 متطوعًا ومتطوعة في 646 فرصة تطوعية مع 300 جهة، قدّم خلالها المتطوعون جهودهم على مدار 79924 ساعة تطوعية؛ في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.
وتم تحقيق إنجاز قياسي في العمل التطوعي في مختلف أنحاء المملكة؛ حيث استقبلت الإدارة 84480 متطوعًا ومتطوعة؛ خلال شهر رمضان الماضي في 29719 فرصة تطوعية؛ بإجمالي 3431074 ساعة تطوعية، إلى جانب مشاركة 1767 جهة في طرح وتفعيل هذه الفرص التطوعية.
وأكدت مدير الإدارة العامة للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك، فاعلية نجاح مثل هذه المبادرات ذات الانعكاسات الإيجابية على نهج العمل التطوعي وتعميقه لدى شرائح المجتمع؛ مثمنة دور مختلف الجهات المشاركة في هذا الإنجاز والعطاء اللامحدود النابع من مشاعر المواطنة والانتماء لهذا الوطن العظيم.
ونوّهت "آل مبارك" بدور الوزارة في ترسيخ العمل التطوعي وأهميته في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية، وتحفيز الأفراد المتطوعين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتحسين صحتهم النفسية والاجتماعية، وإعداد مجتمع تكافلي مترابط؛ تتسم شرائحه بحب الخير وبذل المعروف بكافة صوره وأشكاله.