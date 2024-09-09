إطلاق النسخة الثانية من برنامج "بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني"

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني"، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني.