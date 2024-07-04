السعودية تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

يذكر أن المركز قام منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وصل حجم تبرُّعاتها حتى اليوم إلى ما يزيد على 700 مليون ريال سعودي، كما دشنت المملكة جسرًّا جويًّا وصل منه حتى الآن 54 طائرة، وجسرًا بحريًّا وصل منه حتى اليوم 8 بواخر، كذلك تمّ تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 20 سيارة إسعاف مجهّزة بأحدث الوسائل الإسعافية، و30 من المولدات الكهربائية، و10 صهاريج مياه، إلى جانب عبور أكثر من 500 قافلة من خلال معبر رفح الحدودي حتى الآن، فيما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدّمها المركز لقطاع غزة أكثر من 6.546 طنًّا من الموادّ الإغاثية المتنوعة، كما أن المركز وقّع 5 اتفاقيات مع عدة منظمات أممية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليونًا و750 ألف دولار أمريكي.