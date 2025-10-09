البنك العربي الوطني anb يجمع قادة الاستثمار مع الشركات المشاركة في النسخة الأولى من برنامج anb Innovate Accelerator في أمسية VC Mixer

ويُجسّد برنامج مسرعة الأعمال anb Innovate Accelerator التزام البنك العربي الوطني anb بدعم الابتكار في القطاع المالي، عبر توفير منصة عملية تساعد الشركات الناشئة على تطوير حلولها والتوسع بها والوصول إلى الاستثمار. ويؤكد البرنامج على دور البنك كشريك فعّال في تطوير منظومة الفنتك وتمكين الجيل الجديد من شركات التقنية المالية. كما يقوم البرنامج على شراكات استراتيجية مع فنتك السعودية كشريك داعم، و "منشآت" كشريك استراتيجي، وPlug and Play العالمية كمشغل تنفيذي، بما يعكس تكامل الجهود لبناء منظومة فنتك رائدة ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.