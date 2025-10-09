البنك العربي الوطني anb يجمع قادة الاستثمار مع الشركات المشاركة في النسخة الأولى من برنامج anb Innovate Accelerator في أمسية VC Mixer

نظّم البنك العربي الوطني anb فعالية anb Innovate VC Mixer، في أمسية نوعية جمعت قادة الاستثمار وصنّاع القرار من كبرى صناديق رأس المال الجريء المحلية والإقليمية، إلى جانب عدد من أبرز المستثمرين الملهمين، مع شركات التقنية المالية الناشئة المشاركة في النسخة الأولى من مبادرة anb Innovate Accelerator.
وشكّل هذا الملتقى محطة محورية في مسيرة البرنامج، حيث أتاح للشركات الناشئة فرصة استثنائية لعرض حلولها وأفكارها أمام شبكة واسعة من المستثمرين الرائدين، وفتح المجال لنقاشات مباشرة حول فرص التمويل والتوسع.
حيث شهدت الأمسية مشاركة anb Seed Fund، أحد أبرز الصناديق المتخصصة في دعم شركات التقنية المالية وتمكينها من النمو والتوسع، بما ينسجم مع أهداف البرنامج في خلق مسارات عملية تربط الشركات الناشئة بالاستثمار واستكشاف فرص مستقبلية مع الشركات المشاركة من خلال تحويل ابتكاراتها إلى فرص استثمارية حقيقية.
وخلال الأمسية، قدّمت الشركات المشاركة قصصها وتجاربها الريادية، وسط تفاعل مباشر مع صنّاع القرار والمستثمرين، مما منحها فرصة فريدة للتواصل مع جهات استثمارية محلية وإقليمية رائدة.
ويُجسّد برنامج مسرعة الأعمال anb Innovate Accelerator التزام البنك العربي الوطني anb بدعم الابتكار في القطاع المالي، عبر توفير منصة عملية تساعد الشركات الناشئة على تطوير حلولها والتوسع بها والوصول إلى الاستثمار. ويؤكد البرنامج على دور البنك كشريك فعّال في تطوير منظومة الفنتك وتمكين الجيل الجديد من شركات التقنية المالية. كما يقوم البرنامج على شراكات استراتيجية مع فنتك السعودية كشريك داعم، و "منشآت" كشريك استراتيجي، وPlug and Play العالمية كمشغل تنفيذي، بما يعكس تكامل الجهود لبناء منظومة فنتك رائدة ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.