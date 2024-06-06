تجمع جدة الصحي الأول يواصل مبادراته التوعوية لضيوف الرحمن

ينفّذ تجمعُ جدة الصحي الأول، ضمن استعداداته لموسم حج العام 1445هـ؛ حملاتٍ ومبادرات توعويةً وتثقيفية تستهدف ضيوف الرحمن.
يأتي ذلك فور وصول الحجاج إلى المحافظة عبر منافذ الدخول التابعة للتجمع الصحي الأول بمدينة جدة؛ بهدف تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن.
وقالت إدارة التجمع: إن الحملة التوعوية التي انطلقت مطلع شهر ذي القعدة الجاري، تزامنًا مع انطلاق رحلات القدوم البحرية والبرية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للموانئ، والخطوط الحديدية السعودية، شملت تفعيل الشاشات التفاعلية في مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية.
كما شملت حافلات النقل الترددي والمراكز التجارية والأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن في طريقهم لمكة، بالإضافة إلى التفعيل الداخلي في منشآت التجمع الصحي بهدف الوصول لحج صحي وآمن.
وتهدف هذه المبادرات لإيصال النصائح التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وباللغات: "العربية والإنجليزية والأوردو"؛ بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث لجميع الجنسيات.
وأوضح القائمون على هذه المبادرات الصحية، أن الرسائل الموجهة لضيوف الرحمن تتضمّن أبرز الموضوعات التي تضمن لهم، بعد الله، إتمام مناسكهم بصحة؛ مثل: التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري وكيفية الوقاية من الجفاف والسلامة الغذائية والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية، وغيرها من الموضوعات المختلفة.
وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم للجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية، داعين الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان.