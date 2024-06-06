تجمع جدة الصحي الأول يواصل مبادراته التوعوية لضيوف الرحمن

وأوضح القائمون على هذه المبادرات الصحية، أن الرسائل الموجهة لضيوف الرحمن تتضمّن أبرز الموضوعات التي تضمن لهم، بعد الله، إتمام مناسكهم بصحة؛ مثل: التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري وكيفية الوقاية من الجفاف والسلامة الغذائية والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية، وغيرها من الموضوعات المختلفة.