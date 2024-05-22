هيئة العناية بشؤون الحرمين تبدأ مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة

بكوادر وطنية فنية متخصصة بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1445هـ، ويأتي ذلك جريًا على العادة السنوية برفع الكسوة بارتفاع ثلاثة أمتار من أسفل الكعبة المشرفة، ويُغطى الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض بعرض 2.5م وطول 54م، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج هذا العام.
يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين والمسجد النبوي صورًا على منصة X لرفع كسوة الكعبة مساء اليوم.