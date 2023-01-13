أهالي الأحساء يقضون أجمل الأوقات مع الطبيعة الخلّابة في أجواء ماطرة

وذكر عدد من الأهالي والمقيمين أن هذه الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة تمثّل فرصة كبيرة للاستمتاع برمال الأحساء الذهبية وطبيعتها الخضراء المشجعة للخروج والتنزه في البر، وواحة الأحساء الزراعية، وإقامة المخيمات والجلسات العائلية لقضاء أوقات جميلة وسط الهواء العليل وبعيدًا عن إزعاج المدن.