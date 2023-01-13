أهالي الأحساء يقضون أجمل الأوقات مع الطبيعة الخلّابة في أجواء ماطرة

جذبت الأجواء المطرية التي شهدتها محافظة الأحساء الأسبوع الماضي، الأهالي والمقيمين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وقضاء أوقات جميلة في المتنزهات البرية والحدائق العامة والمخيمات البرية وشاطئ العقير وبحيرة الأصفر، وجبل قارة والشعبة ومدينة جواثا السياحية في محافظة الأحساء.
وأمضى المواطنون والمقيمون اوقاتًا ممتعة بصحبة أهاليهم وذويهم، وممارسة هواياتهم الرياضية، والمشي وركوب الخيل والدراجات الهوائية، والتقاط الصور التذكارية في سماء ملبدة بالغيوم.
وذكر عدد من الأهالي والمقيمين أن هذه الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة تمثّل فرصة كبيرة للاستمتاع برمال الأحساء الذهبية وطبيعتها الخضراء المشجعة للخروج والتنزه في البر، وواحة الأحساء الزراعية، وإقامة المخيمات والجلسات العائلية لقضاء أوقات جميلة وسط الهواء العليل وبعيدًا عن إزعاج المدن.
وأكدوا أن محافظة الأحساء تتميّز بمختلف التضاريس الجبلية والهضاب الترابية والزراعية والكثبان الرملية المشجعة على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية وركوب الخيل، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع.
وأشاد الأهالي والمقيمون بجهود الجهات الرسمية في تنظيم وتنظيف المرافق العامة في المحافظة، والعمل على تطويرها ليستمتع الجميع فيها.