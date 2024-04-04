واجبات شرعية ثم هوايات.. كرة الطائرة تستهوي شباب جازان في رمضان "صور"

ولم يُغفل الشباب في خضم اهتمامهم بهذه الهوايات، واجباتهم الشرعية في شهر رمضان المبارك؛ فإلى جانب تأدية الصلوات الخمس مع صلاة التراويح، يحرصون كذلك على زيارة أقاربهم وأصدقائهم؛ فضلًا عن تأدية حاجات الأسرة في البيت، وقضاء بعض الوقت مع رفقائهم في جو من المرح والمتعة والفائدة.