11 تخصصًا.. قبول 1350 متدربًا بتقنية أبها بمرحلة الدبلوم الصباحي للفصل الأول 1446هـ

وقدّم "آل كاسي" شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن، مثمنًا لقادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيادٍ سعودية، وحث المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد؛ مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.