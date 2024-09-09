11 تخصصًا.. قبول 1350 متدربًا بتقنية أبها بمرحلة الدبلوم الصباحي للفصل الأول 1446هـ

أنهت الكلية التقنية بأبها، قبول 1350 متدربًا في مرحلة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام 1446هـ.
وأقامت الكلية -ممثلة في وكالة شؤون المتدربين بالكلية- حفل استقبال المتدربين المستجدين وسط تنظيمات مميزة، وعلى فترات مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين، ورحّب عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي بالمتدربين الجدد بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات.
وقدّم "آل كاسي" شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن، مثمنًا لقادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيادٍ سعودية، وحث المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد؛ مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس عوض آل مبارك أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الأول لعام 1445/ 1446هـ بلغ عددهم 1350 متدربًا منتظمًا فيما يقارب 11 تخصصًا في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص البرمجيات والدعم الفني، وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية، والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات (السيارات)، وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.
وفي الختام قُدّم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام "رايات" الذي يُعنى بكل الخدمات الإلكترونية للمتدربين الذين أخذوا جولة تعريفية داخل الأقسام.
وكانت الكلية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي الحالي في كل المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ أول يوم تدريبي حسب الخطط المُعَدة لذلك.