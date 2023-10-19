"الجاسر": القمة الخليجية مع "آسيان" ستعزز النمو الاقتصادي والتجاري

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، تقدم رؤية إستراتيجية طموحة ومتكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومنصة كبرى لإبرام الشراكات بين المملكة ودول رابطة الآسيان في مجال البنى التحتية وتطوير القدرات اللوجستية وتبني أساليب النقل الحديثة؛ إضافة إلى تطوير شبكات سلاسل الإمداد وتسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، لدعم مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحسين الربط الإقليمي والدولي لشبكات التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.