ماهية الزلازل وأسباب حدوثها.. أكاديمي يوضح الدرجات والبؤرة والأمواج الارتدادية

وواصل قائلًا: "يمكن تحديد موقع البؤرة الزلزالية عن طريق رصد ثلاث محطات رصد زلازل قريبة من موقع بؤرة الزلزال، بحيث يحدد بُعد الزلزال عن كل محطة من هذه المحطات، من خلال: العلاقة البيانية، أو حساب المسافة بتقدير زمن وصول الموجات الزلزالية، وسرعتها، من خلال تطبيق قانون (المسافة = الزمن × سرعة الموجات)".