"إغاثي الملك سلمان" يسلّم شحنة جديدة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي في تعز

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، شحنة جديدة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى في هيئة مستشفى الثورة العام، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى خليفة العام بمحافظة تعز.
وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة بتعز الدكتور عبدالرحمن الصبري، أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم 5.000 جلسة غسيل تم توزيعها بواقع 2.500 جلسة غسيل لهيئة مستشفى الثورة العام، و1.250 جلسة غسيل للمستشفى الجمهوري، و1.250 جلسة غسيل لمستشفى خليفة العام.
وثمّن الدعم الكبير المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة مرافق القطاع الصحي في اليمن.
يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.