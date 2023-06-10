"إغاثي الملك سلمان" يسلّم شحنة جديدة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي في تعز

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، شحنة جديدة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى في هيئة مستشفى الثورة العام، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى خليفة العام بمحافظة تعز.