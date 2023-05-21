مركبة كبيرة تدور حول الأرض.. ماذا تعرف عن محطة الفضاء الدولية؟!

يبلغ عمر محطة الفضاء الدولية 25 عامًا منذ إطلاق أول قطعة لها في عام 1998 باستخدام صاروخ روسي، ثم تم إضافة مزيد من الأجزاء إليها. وبعد عامين كانت المحطة جاهزة لاستقبال البشر. ووصل أول طاقم في الثاني من نوفمبر 2000، ومنذ ذلك الحين يعيش البشر في المحطة الفضائية. كما تمت إضافة المزيد من الأجزاء مع مرور الوقت. وانتهت "ناسا" وشركاؤها حول العالم من بناء المحطة الفضائية في عام 2011.