مركبة كبيرة تدور حول الأرض.. ماذا تعرف عن محطة الفضاء الدولية؟!

المحطة الفضائية الدولية هي مركبة فضائية كبيرة، تدور حول الأرض، وهي منزل يقيم فيه رواد الفضاء، كما أنها مختبر علمي، تستخدمه العديد من الدول بالتعاون مع بعضها للأبحاث العلمية، وتجارب الفضاء، وتطوير التكنولوجيا.. ويقع مدارها على بُعد 250 ميلاً فوق سطح الأرض.
يبلغ عمر محطة الفضاء الدولية 25 عامًا منذ إطلاق أول قطعة لها في عام 1998 باستخدام صاروخ روسي، ثم تم إضافة مزيد من الأجزاء إليها. وبعد عامين كانت المحطة جاهزة لاستقبال البشر. ووصل أول طاقم في الثاني من نوفمبر 2000، ومنذ ذلك الحين يعيش البشر في المحطة الفضائية. كما تمت إضافة المزيد من الأجزاء مع مرور الوقت. وانتهت "ناسا" وشركاؤها حول العالم من بناء المحطة الفضائية في عام 2011.
تبلغ مساحة المحطة الفضائية من الداخل حجم منزل يحتوي على خمس غرف نوم، وفيها حمامان، وصالة للألعاب الرياضية، ونافذة كبيرة، كما يمكن لستة أشخاص العيش فيها. وتزن المحطة الفضائية ما يقرب من 454 كلجم، وهي كبيرة بما يكفي لتغطي ملعب كرة قدم، وتحتوي على مختبرات علمية تابعة للولايات المتحدة وروسيا واليابان وأوروبا.
تُعدُّ المحطة الفضائية الدولية مَوطنًا في المدار؛ إذ يعيش البشر فيها يوميًّا منذ عام 2000، وتقوم مختبرات المحطة الفضائية بإجراء الأبحاث التي لا يمكن إجراؤها على الأرض، ويقوم العلماء بدراسة ما يحدث للبشر عندما يعيشون في الفضاء. وتعلمت "ناسا" كيفية الحفاظ على مركبة فضائية تعمل لفترة طويلة، وستكون هذه الدروس مهمة في المستقبل.
وتخطط "ناسا" لإرسال البشر إلى أعماق الفضاء أكثر من أي وقت مضى. وتُعدُّ المحطة الفضائية الدولية إحدى الخطوات الأولى في هذا الاتجاه.