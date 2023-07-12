تصدَّر "تويتر" بعد "جراحة حرجة" فجر الأربعاء.. نادي ألميريا يتمنى الشفاء لتركي آل الشيخ

وقال النادي في بيانه: "بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها -قبل قليل- في نيويورك".