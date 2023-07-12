تصدَّر "تويتر" بعد "جراحة حرجة" فجر الأربعاء.. نادي ألميريا يتمنى الشفاء لتركي آل الشيخ

أصدر نادي ألميريا الإسباني بياناً تمنى فيه الشفاء لمالكه، المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه في المملكة، بعد خضوعه لعملية "جراحة حرجة".
جاء ذلك في بيان نشره النادي على صفحته الرسمية بتويتر الساعة الـ12:30 بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بتوقيت السعودية.
وقال النادي في بيانه: "بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها -قبل قليل- في نيويورك".
وقبل ساعات تصدّر اسم "تركي آل الشيخ"، منصة "تويتر" بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك، حيث انهالت التعليقات التي تدعو له بالشفاء العاجل.
وشارك في الهاشتاق عددٌ كبيرٌ من الإعلاميين والشخصيات العامة الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية ونجاح العملية الجراحية.
وتتمنى صحيفة «سبق» الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.