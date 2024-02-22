رئيس أمن الدولة: الروح السعودية أبية لا تقبل المساس بثوابتها وقيادتها ووطنها

وقال إن الإمام محمد بن سعود أسس الدولة السعودية الأولى في النصف الثاني من عام 1139هـ، 1727م، على ضفاف وادي حنيفة في العاصمة التي نشأ وترعرع فيها "الدرعية"، وقضى أربعين سنة من عمره أسس خلالها الدولة ووحد شطريها تحت حكم واحد، وأرسى فيها دعائم الأمن والاستقرار، وجمع أبناء وطنه تحت راية التوحيد التي نصرها الله؛ لتتسع رقعة هذه الدولة السعودية الفتية ويصل حكمها وأصالة منهجها القويم إلى مناطق مختلفة، وما زالت تلك الأسس والثوابت والمبادئ قائمة، منذ ثلاثة قرون، فالروح السعودية أبيّةً لا تقبل المساس بثوابتها وقيادتها ووطنها.