"الغذاء والدواء": الدراسات ما قبل السريرية تساعد على ضمان فعالية المنتجات الدوائية وسلامتها

ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن هدف التقييم العلمي للدراسات ما قبل السريرية بالهيئة هو ضمان فعالية وسلامة المنتجات الدوائية وخلوها من أي شوائب قد تظهر على جسم الإنسان.