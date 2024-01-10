"الغذاء والدواء": الدراسات ما قبل السريرية تساعد على ضمان فعالية المنتجات الدوائية وسلامتها

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن "الدراسات ما قبل السريرية" تساعد على ضمان فعالية المنتجات الدوائية وسلامتها، من خلال إجراء التجارب المختبرية على خلايا وأنسجة حيوية وحيوانية.
وأوضحت الهيئة أن الدراسات ما قبل السريرية تشمل تجارب مختبرية على خلايا وأنسجة حيوية وحيوانات التجارب من قبل باحثين مختصين بالجامعات والمراكز البحثية والشركات لدراسة طرق عمل وتأثير العقار الجديد المستكشف.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن هدف التقييم العلمي للدراسات ما قبل السريرية بالهيئة هو ضمان فعالية وسلامة المنتجات الدوائية وخلوها من أي شوائب قد تظهر على جسم الإنسان.
وأكدت أنه يتم تحديد الجرعات الأولية الآمنة على الإنسان بعد مراحل الاكتشاف الدوائي وبناء على نتائج تلك الدراسات.