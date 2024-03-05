المملكة تفتح ذراعيها لتوسع الاستثمار التركي.. منتدى ومعرض وفرص واعدة

وقال "القصبي" في المنتدى: "تشهد المملكة تحولًا غير مسبوق في مختلف المجالات؛ بسبب ما حباها الله من ميزات نسبية ووجود قيادة حكيمة وطموحة وحازمة، إضافة إلى خدمة الحرمين الشريفين ورؤية طموحة وشعب 80% منهم في عمر الشباب، وكذلك ثروات كبيرة من النفط والمعادن التي يقدر مخزونها بحوالى 1.5 تريليون دولار"؛ مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يتم التباحث حولها بين قطاعي الأعمال.