"القيادة" تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية.. وخادم الحرمين يُشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيسَ الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.