"القيادة" تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية.. وخادم الحرمين يُشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيسَ الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتفصيلًا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد دونالد جي ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بهذه المناسبة، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيد دونالد جي ترامب.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.