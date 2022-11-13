أسوة بباقي المحافظات ورحمة بالمواطنين.. "القرني": هذا مطلب أهالي العرضيات من وزير التعليم

سيخفف معاناة المواطنين

وينهي "القرني" مؤكدًا: "إن افتتاح جامعة أو فرع لإحدى الجامعات بهذه المحافظة، سيُخفِّف من المعاناة التي يتكبَّدها أبناء وبنات أهاليها في الدراسات الجامعية بعيداً عن مقر إقامتهم، ويُحقِّق حلم الأهالي القديم المتجدِّد في هذا المجال.. وأذكر أنه قبل بضع سنوات؛ كانت هناك دراسة لفتح فرع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة بهذه المحافظة، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة، علماً بأن الجامعات القريبة من هذه المحافظة هي: جامعة الملك خالد بأبها، وجامعة الباحة بالباحة، ولو وَجَّهت الوزارة -مشكورة- بدراسة فتح فرع لإحداهما بهذه المحافظة لنجحت العملية وحالفها التوفيق بإذن الله، وعُولج رحيل العديد من مواطني هذه المحافظة إلى المدن الأخرى التي تتوفر بها جامعات، حرصاً على إكمال أبنائهم وبناتهم تعليمهم الجامعي، ولنا في معالي وزير التعليم والمسؤولين في وزارته عظيم الأمل وخالص الرجاء".