استعدادات لانطلاق "المعرض الزراعي السعودي 2024" بمشاركة 28 دولة

ويُعد المعرض الذي يأتي برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الحدث الزراعي الأبرز في المنطقة، حيث يحظى بمشاركة دولية واسعة لممثلي (28) دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى (370) شركة زراعية، من داخل المملكة وخارجها، كما يتوقع أن يستقطب ما يقارب (20) ألفًا من المختصين، والمهتمين بالمجال الزراعي حول العالم.