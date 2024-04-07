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"الأمن العام": صلاتك في المسجد القريب منك تخفّف الزحام على المسجد الحرام

بسبب الكثافة العالية من المصلين في العشر الأواخر من الشهر الفضيل
"الأمن العام": صلاتك في المسجد القريب منك تخفّف الزحام على المسجد الحرام

حثّ الأمن العام المصلين على اختيار المساجد القريبة لكل منهم؛ لتقليل الازدحام على المسجد الحرام في هذه الأثناء.

وقال الأمن العام: "أخي المواطن.. أخي المقيم، يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاتك في المسجد القريب منك فيها تخفيف للزحام وتعاون مقدر".

وأضاف: أن الصلاة في المساجد القريبة ييسّر على رواد المسجد الحرام ويمنع الازدحام على الجميع.

وكان الحرم المكي قد شهد كثافات عالية خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان المبارك، خاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان وسط كفاءة كبيرة في تنظيم الحشود وتعاون كبير من رجال الأمن.

الأمن العام
المسجد الحرام

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