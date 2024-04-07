"الأمن العام": صلاتك في المسجد القريب منك تخفّف الزحام على المسجد الحرام

وكان الحرم المكي قد شهد كثافات عالية خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان المبارك، خاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان وسط كفاءة كبيرة في تنظيم الحشود وتعاون كبير من رجال الأمن.