عملية منظار متقدّمة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنهي معاناة ثلاثيني مع السمنة

وأضاف د. البراك أن إجراء عملية التكميم بـ3 فتحات فقط يقلل من الآلام وآثار الجروح، ويساعد كذلك على سرعة تشافي المريض، الذي تأكد من خلال متابعته في العيادة، نجاح العملية فعلياً إذ تخلص من أعراض انسداد التنفس وضعف الحركة، وجاء إلى المستشفى للمتابعة بعد نحو أسبوع من العملية، وقد طرأ على حالته الصحية تغير كبير إلى الأفضل، حيث أنه فقد خلال هذه الفترة القصيرة نحو 10 كجم من وزنه.