عملية منظار متقدّمة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنهي معاناة ثلاثيني مع السمنة

أجرى فريق طبي جراحي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، عملية تكميم معدة ناجحة أنهت معاناة شاب ثلاثيني وزنه "194" كيلو جراماً وكتلة جسمه ""60 وطوله 179 وترتبت على السمنة المفرطة مضاعفات صحية كانسداد التنفس أثناء النوم والوهن العام وصعوبة الحركة، إضافة إلى بدايات سكري.
وقال د. عبدالله البراك استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض راجع المستشفى وخضع لحزمة فحوصات دقيقة بدأت بتحاليل الدم، وأشعة للصدر وتخطيط القلب، وتبع ذلك تقييم شامل لحالته الصحية، أثبت أهليته لجراحة السمنة، وبعد اتخاذ الترتيبات
اللازمة وتجهيز المريض أجريت له عملية تكميم معدة عبر ثلاثة جروح فقط، واستمرت 40 دقيقة، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقل من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة، حيث بدأ بالتحرك على قدميه بعد 4 ساعات من العملية، وأمضى نحو 24 ساعة محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.
وأضاف د. البراك أن إجراء عملية التكميم بـ3 فتحات فقط يقلل من الآلام وآثار الجروح، ويساعد كذلك على سرعة تشافي المريض، الذي تأكد من خلال متابعته في العيادة، نجاح العملية فعلياً إذ تخلص من أعراض انسداد التنفس وضعف الحركة، وجاء إلى المستشفى للمتابعة بعد نحو أسبوع من العملية، وقد طرأ على حالته الصحية تغير كبير إلى الأفضل، حيث أنه فقد خلال هذه الفترة القصيرة نحو 10 كجم من وزنه.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها مراكز متخصصة وشاملة لعلاج السمنة، ويتوافر بها حلول متنوعة ومتكاملة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية الأخرى لعلاج المصابين بالوزن الزائد، وفق التوصيات الأوربية، ويشرف عليها أفضل الكفاءات الطبية، وقد أهّلتها هذه المقومات لأن تكون ضمن مراكز النخبة العالمية في علاج السمنة من منظمة SRC.