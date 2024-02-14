"وسام بن يدر" مهاجم موناكو على رادار الهلال والاتحاد والأهلي

وذكرت تقارير أخرى أن النادي الأهلي قد يكون من أقوى المرشحين الذي يمكنه ضم وسام بن يدر، تحسباً لرحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بالسوق الشتوي الماضي وفقاً لعددٍ من التقارير.