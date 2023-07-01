فهد بن منصور: حريصون على طرح الأفكار الإبداعية وإيجاد الشراكات الاستثمارية لجذب رواد الأعمال

وبين الأمير فهد بن منصور أن الشركات الناشئة تعد أسرع الاقتصادات نموّاً بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن حصول المملكة على المراكز الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لريادة الاعمال وهو دليل واضح وانعكاس الدعم المقدم من القيادة الرشيدة حفظها الله لمنظومة الشركات الناشئة تحت ظل رؤية 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35% إلى جانب تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال الاعتماد على حلول التقنية الحديثة التي طوّرت مستوى الخدمات المقدمة وسرّعت تلبية الاحتياجات ما جعل الحياة اسهل على الجميع.