فهد بن منصور: حريصون على طرح الأفكار الإبداعية وإيجاد الشراكات الاستثمارية لجذب رواد الأعمال

يمثل الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الوفد السعودي لمجموعة الشركات الناشئة لقمة العشرين، ورئيس الوفد السعودي لاتحاد رواد أعمال الشباب في مجموعة العشرين، وفد المملكة في مجموعة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في الهند، والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي لاعتماد توصيات البيان الختامي للقمة لرفعها لقادة مجموعة العشرين التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد الأمير فهد بن منصور على أهمية مشاركة المملكة في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة Startup20 في نيودلهي؛ كونها فرصة مهمة لإبراز ما حققته المملكة في مجال الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وفرصة لتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وإيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، فضلاً عن الاطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في السعودية لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الأمير فهد منصور أن التطور في مجال الشركات الناشئة جعل المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال ونقطة التقاء عالمية لرواد الاعمال والمستثمرين، وقال: "بإذن الله ثم بدعم القيادة الحكيمة المملكة قادرة على جعل الرياض عاصمة للريادة العالمية بمستوى ينافس وادي السيليكون".
وبين الأمير فهد بن منصور أن الشركات الناشئة تعد أسرع الاقتصادات نموّاً بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن حصول المملكة على المراكز الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لريادة الاعمال وهو دليل واضح وانعكاس الدعم المقدم من القيادة الرشيدة حفظها الله لمنظومة الشركات الناشئة تحت ظل رؤية 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35% إلى جانب تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال الاعتماد على حلول التقنية الحديثة التي طوّرت مستوى الخدمات المقدمة وسرّعت تلبية الاحتياجات ما جعل الحياة اسهل على الجميع.
ومثّل الأمير فهد بن منصور بن ناصر المملكة في الاجتماع التحضيري لمجموعة الشركات الناشئة لدول مجموعة العشرين والتي انعقد في مدينة غوا الهندية في شهر مايو الماضي لمناقشة بنود توصيات البيان الختامي للقمة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال وكل ما يخدم الشركات الناشئة ويساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.
وسيعقد الأمير فهد بن منصور على هامش القمة العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية واستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها. وتم تعيين الأمير فهد بن منصور مؤخرًا لتمثيل المملكة في المجموعة الرسمية للشركات الناشئة Startup20 تحت مظلة مجموعة العشرين G20.
وتعد مجموعة الشركات الناشئة (Startup20، إحدى مجموعات التواصل الـ 11 الرسمية، وتم إطلاقها هذا العام تحت مسمى الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين G20 2023.
وتعتبر المجموعة أول مجموعة رسمية تختص بالشركات الناشئة والتي تعد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تسعى على إيصال صوت منظومة الشركات الناشئة العالمية عبر أعضاء دول مجموعة العشرين، وسيتم وضع توصيات تُقدَّم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.
وتضم مجموعات التواصل مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني في البلد المضيف كل عام.
وتسعى الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في قمتها القادمة التي تعقد في نيودلهي في الـ 3 من شهر يوليو الحالي الى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، حيث تلتزم أهداف المجموعة على أساس النمو الاقتصادي، وتحفيز شراكات التنمية العالمية، والتركيز على على تفعيل دور رواد أعمال الشركات الناشئة للمساهمة بشكل أكبر في استدامة تنمية الاقتصادات العالمية.
وتعدّ مشاركة المملكة في هذه المجموعة مرتبطة بأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال محور اقتصاد مزدهر وتنمية تنويع الاقتصاد وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الاقليمية والعالمية عبر برنامج التحول الوطني والذي يعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًا وعالميًا وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.
وتشكل الشركات الناشئة ورواد الأعمال جزءاً رئيسياً من ابتكار الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية واحد المحركات الرئيسية والجوهريةُلرؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وبناء قطاع ريادي مزدهر يحتضن النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في خلق الفرص ورفع مستوى وجودة الحياة في المنطقة.