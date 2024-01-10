"ساما" يطرح "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" للمرئيات

ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف؛ مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.