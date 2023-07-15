رئيس الوزراء الهندي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وقد تناول فضيلته في محاضرته معالم مهمّةً في القيم الإسلامية مستعرضاً نماذج متعددة لرُقيها الحضاري، مدللاً معاليه على أنها دعت لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات، تعزيزاً للصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّداً أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب حكمة الخالق سبحانه وتعالى في التنوع الإنساني، ومن ثم فهو يدرك أن هذا التنوع لا يعني الخوف من الآخر والبعد عنه أو كراهيته فضلاً عن الأساءة إليه، كما هي نظريات ومفاهيم الجهل والتشاؤم والتطرف.