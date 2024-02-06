"الصحة العالمية": اتفاق مع "الملك سلمان للإغاثة" لتوفير الرعاية الصحية لمليون فلسطيني بغزة

وأوضحت المنظّمة، في بيان، أن المشروع الذي سيُنفذ على مدى 12 شهرًا، وسيدعم 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تستخدم مرة واحدة، والوقود.