"الصحة العالمية": اتفاق مع "الملك سلمان للإغاثة" لتوفير الرعاية الصحية لمليون فلسطيني بغزة

أعلنت منظّمةُ الصحة العالمية، اليوم "الثلاثاء"، توقيعَ اتفاق بقيمة عشرة ملايين دولار مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يُتيح إمكانيةَ حصول أكثر من مليون فلسطيني في غزّة على الخدمات الصحية الطارئة المنقذة للحياة.
وأوضحت المنظّمة، في بيان، أن المشروع الذي سيُنفذ على مدى 12 شهرًا، وسيدعم 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تستخدم مرة واحدة، والوقود.
وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشركاء، ومنهم السلطات الصحية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال الإدارة الفعالة لسلسلة الإمداد.
من جهتها قالت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي: "إن التعاون بين المنظمة ومركز الملك سلمان "دلّ على استجابة استراتيجية ومُنسَّقة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة".
وأضافت: "أن الالتزام السخي من جانب المركز سوف يمكّن منظمة الصحة العالمية من مواصلة تعزيز النظام الصحي، وضمان حصول النازحين بسبب العنف المستمرّ على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".